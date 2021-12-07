Трамп предрек поражение Байдену в переговорах с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал будущие переговоры нынешнего лидера США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он предрек поражение американской стороне в эфире телеканала Newsmax.

Трамп назвал переговоры Байдена и Путина неравным матчем для США и добавил, что даже в лучшее время, если бы он вел переговоры с российским лидером, они завершились бы неудачно для Штатов.

«Выборы [президента США] были украдены, вот что мы получили в результате. Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды», — подчеркнул экс-президент.

Политик добавил, что сам предпринимал жесткие действия по отношению к России, хотя ему нравился Путин. «Никто не был таким жестким с Россией, как я», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным. Американский лидер проведет с коллегой консультации и сообщит об итогах беседы с российским лидером.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.