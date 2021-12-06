Зеленский раскрыл итоги переговоров с Блинкеном

Президент Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед видеозвонком Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне видеозвонка лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны решили и дальше действовать «совместно и скоординированно», написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — раскрыл итоги переговоров украинский лидер.

Ранее стало известно, что Блинкен провел переговоры с Зеленским. «Когда я шел на брифинг, госсекретарь был на связи с президентом Зеленским», — заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.