Госсекретарь США провел переговоры с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии разговора в формате видеоконференции между американским лидером Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Когда я шел на брифинг, госсекретарь был на связи с президентом Зеленским», — заявил официальный представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что Байден побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров в формате видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщил представитель американской администрации, глава государства сообщит президенту Украины о содержании его беседы с Путиным и проведет с ним консультации.