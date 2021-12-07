Человечеству предсказали смерть от микропластика

Использование пластика сельскохозяйственными компаниями при производстве продуктов питания по всему миру является потенциальной смертельной угрозой здоровью и безопасности для всего человечества, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO), опубликованном The Guardian.

По данным FAO, на сегодняшний день в почве накопилось больше микропластика, чем в океанах. Это произошло из-за миллионов тонн пластмассы, которую используют в пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Микропластик (образуется при разрушении более крупных частей пластмассы) попадает в организм людей и животных вместе с пищей. При этом он содержит токсичные добавки, которые могут быть смертельно опасными, а также вызывать патогенные заболевания. Исследователи выяснили, что некоторые морские животные страдают от употребления микропластика, однако его влияние на других живых существ, включая человека, еще полностью не изучено.

В отчете FAO признаются преимущества пластика для производства и сохранности пищевых продуктов (от мешков для орошения до рыболовных снастей и ограждений для деревьев). Однако, несмотря на многочисленные преимущества, организация отмечает, что использование пластика в сельском хозяйстве также представляет серьезный риск загрязнения планеты, когда он накапливается в окружающей среде. «Отчет является громким призывом к решительным действиям по ограничению использования пластмассы в сельскохозяйственном секторе», — сказала заместитель генерального директора FAO Мария Хелена Семедо.

FAO заявила, что загрязнение от микропластика также является глобальной проблемой. По данным организации, в 2019 году в сельском хозяйстве и животноводстве было использовано 37,3 миллиона тонн пластика для создания упаковки пищевых продуктов. При этом только небольшая часть пластика в этом секторе собирается и перерабатывается.

В качестве решения FAO предлагает сократить применение пластика и увеличить его повторное использование и переработку. Также предлагается внедрить методы ведения сельского хозяйства, исключающие использование пластика, заменить изделия из него натуральными или разлагаемыми материалами. Продвигать использование многоразовых пластмассовых изделий.

Решить проблему микропластика ранее попробовала британская компания. Стартап Polymateria начал производить безвредный для планеты пластик, который со временем разлагается в воск. Он стал набирать популярность в Азии — компания заключила сделку с поставщиком гиганта 7-Eleven на Тайване, а также продала свою технологию одному из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics.