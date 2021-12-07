На лечение больных COVID-19 россиян направят десятки миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о направлении дополнительных десятков миллиардов рублей на поддержку ОМС для лечения россиян с COVID-19, передает РИА Новости.

По его словам, 89 миллиардов рублей от правительства позволят сохранить лечение бесплатным, а медпомощь и в дальнейшем будут предоставлять по полису во всех регионах страны.

Также премьер поручил на фоне распространения во всем мире штамма коронавируса омикрон проконтролировать резерв лекарств, кислорода и состояние коечного фонда. Главной задачей он назвал стабильную работу системы здравоохранения при любом развитии событий. Саму ситуацию с заболеваемостью чиновник назвал напряженной.

Мишутин напомнил, что за прошлую неделю рост заболеваемости наблюдался в 11 регионах, а это происходило еще до того, как новый штамм попал в Россию. Ясности, как омикрон повлияет на картину заболеваемости, пока нет. Чтобы затруднить его распространение, в стране повысят объемы производства тест-систем для диагностики и постараются затруднить доступ штамма.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков не исключил, что омикрон может стать своего рода живой вакциной. Если он действительно окажется более заразным и менее патогенным вариантом коронавируса, как следует из предварительных данных, то легко переболевшие им люди получат иммунитет, а сам штамм таким образом вытеснит всех конкурентов.