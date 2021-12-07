Раскрыты подробности дела против бывшего главы Калининского района Петербурга

Недавно уволившегося главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова задержали по подозрению в хищении 250 миллионов рублей. Детали дела раскрыла «Фонтанка».

Против Громова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным издания, эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства города. Эту должность задержанный занимал с 2012 по 2016 годы.

О задержании бывшего главы Калининского района Петербурга стало известно 7декабря. Подозреваемого доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России. Отмечалось, что Громов недавно покинул свой пост. Он успел проработать 25 дней.