В Петербурге задержали главу Калининского района

В Санкт-Петербурге задержали недавно уволенного главу Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, он уволился по собственному желанию после 25 дней работы.

Как уточняет «Фонтанка», в квартире бывшего главы района провели обыски, а самого Громова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России. Его заподозрили в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников. Чиновника заподозрили в получении взятки.