Моника Беллуччи снялась для журнала в облегающем наряде с декольте

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для модного журнала The Sunday Times Style в облегающем наряде и взволновала поклонников. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

57-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. Так, на первом кадре она запечатлена с собранными в пучок волосами в бежевом трикотажном платье длины миди с декольте и черном бюстгальтере. На другом фото Беллуччи сфотографировали в черном облегающем платье. Публикация набрала больше 650 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Как можно быть такой шикарной», «Магическая красота», «Как всегда сногсшибательна», «Ты самая прекрасная женщина на планете», «Как это возможно? Прекраснее, чем когда-либо», — высказывались они.

В июле 2020 года лицо постаревшей Моники Беллуччи ужаснуло россиян. Папарацци запечатлели звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси с собранными в пучок волосами. Русскоговорящие пользователи сети посчитали, что у нее слишком много морщин и неровностей. «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», — написал один из них.