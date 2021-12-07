Дед Мороз и Снегурочка посетили первый российский город

Дед Мороз и Снегурочка посетили Вологду. Это первый город, в который прибыл поезд новогоднего волшебника в рамках его путешествия по России. Жители Вологды посетили передвижную резиденцию Деда Мороза, а мэр города Сергей Воропанов подарил ему новогодний ларец с новогодним желанием. Об этом пишет «Онлайн Вологда».

«Спасибо за теплую встречу! Каждый год в своем любимом Великом Устюге, в вотчине сказочной, встречаю я ребятишек со всего света. И очень часто они меня в гости к себе приглашают. Вот я и решил отправиться в необыкновенное путешествие, чтобы принимать всех желающих в моей мобильной резиденции», — рассказал Дед Мороз о своем путешествии, которое будет длиться 41 день.

Новогодний волшебник вместе со своей внучкой планируют посетить 36 российских городов. После Вологды они отправятся в Ярославль, а затем — в Кострому.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на Новый год от Деда Мороза, если бы у них была такая возможность. Большинство жителей России (64 процента) отметили, что попросили бы на Новый год здоровья для себя и своих близких, в то время как остальные 36 процентов пожелали бы счастья, отправиться в путешествие, больше зарабатывать или завести ребенка.