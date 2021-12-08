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Дед Мороз задумал посетить вдвое больше российских городов в следующем году

В 2022 году Дед Мороз может посетить порядка 80 городов вместо нынешних 36-ти
Начало событий в новости Дед Мороз и Снегурочка посетили первый российский город

Фото: Кристина Мурашова / РИА Новости

В 2022 году Дед Мороз на своем праздничном поезде может посетить порядка 80 городов — это вдвое больше, чем у волшебника по плану в текущее предновогоднее путешествие. О задумке Деда Мороза рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает «Интерфакс».

«Если все пойдет и раскрутится, то со следующего года путешествие Деда Мороза стартует не с 5 декабря, а с 18 ноября, сразу после дня рождения Деда Мороза. И городов будет не 36, как в этом году, а порядка 80, от Владивостока до Калининграда, предварительно с РЖД мы уже договорились», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка посетили Вологду. Это был первый город, в который прибыл поезд новогоднего волшебника в рамках его путешествия по России. Жители Вологды посетили передвижную резиденцию Деда Мороза, а мэр города Сергей Воропанов подарил ему новогодний ларец с новогодним желанием.

После Вологды Дед Мороз со Снегурочкой отправятся в Ярославль, а затем — в Кострому.

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Инга Разумовская
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