Полмиллиона россиян решили помогать мошенникам

Сбербанк: объем кибермошенничества в России в этом году превысил исторический максимум

Около полмиллиона россиян помогают мошенникам, выступая в качестве дропов (подставных лиц, через счета которых обналичиваются украденные деньги). Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его совам, таких злоумышленников легко распознать, но очень мало шансов доказать совершенное преступление. «Мне пока не известны случаи доведения этого до суда, а надо бы. К сожалению, у нас в ряде регионов мы видим, что молодые люди, студенты приходят оформляют карточки и решают продать их даже по объявлениям в газетах», — сказал Кузнецов.

Зампред Сбербанка добавил, что объем кибермошенничества в России в этом году превысил максимум за всю историю наблюдений. За 11 месяцев этого года банк предотвратил хищения на 100 миллиардов рублей. Он назвал такие показатели «беспрецедентными».

Также Сбербанк отмечает появление комплексных схем мошенничества, когда финансовый инструментарий используется при других схемах, в том числе при попытке похищения недвижимости.

Кузнецов также рассказал о кадровой катастрофе в России. По его оценкам, в сфере информационной безопасности не хватает 20 тысяч сотрудников. Еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе, добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. За третий квартал текущего года злоумышленники похитили у россиян 3,2 миллиарда рублей.