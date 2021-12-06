В России введут обязательную сумму возврата при кражах со счетов

Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, которые стали жертвами мошенников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Отмечается, что за третий квартал текущего года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств.
Центробанк намерен ввести упрощенный порядок возврата денег жертвам мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого россиянин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции.
В России из-за развития технологий и цифровизации зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил создать киберсиловиков, киберсудей и киберследователей для борьбы с преступлениями в интернете. Он отметил, что зачастую появляющиеся новые угрозы для общества опережают законодательство и правоприменительную практику. По мнению политика, подобные подразделения помогут создать условия, при которых кибермошенничество будет не только опасно и невыгодно, но и позорно.