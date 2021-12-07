В Белоруссии разрешили продавать пиротехнику

В Белоруссии к Новому году разрешили продажу пиротехнических изделий

К Новому году и Рождеству в Белоруссии вновь разрешили продавать пиротехнику. Об этом сообщает БЕЛТА.

Продажа пиротехнических изделий в республике была разрешена постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года №688, вступившим в силу со дня его официального опубликования.

Торговля пиротехникой была запрещена в Белоруссии 11 августа 2020 года. Соответствующее постановление было принято после того, как участники массовых протестов, начавшихся после выборов президента страны, стали применять фейерверки и фаеры в ответ на действия силовиков, использовавших резиновые пули, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.