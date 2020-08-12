В Белоруссии запретили продажу пиротехники

В Белоруссии ввели запрет на оптовую и розничную продажу пиротехники. Об этом сообщает БЕЛТА.

Запрет введен соответствующим постановлением совета министров. Он вступает в силу с 12 августа.

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли потребовали принять «срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями».

Пиротехнические изделия активно применяли участники массовых протестов. Их запускали в ответ на действия силовиков, использовавших резиновые пули, светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, по которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.