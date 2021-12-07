В МИД ответили на сообщения о возможной эвакуации граждан США с Украины

Захарова назвала «фейоквым мусором» сообщения о возможной эвакуации граждан США с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикации американских СМИ о возможной эвакуации граждан США с Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме «вторжения» России на Украину. «А скорее, выброс фейкового мусора», — отметила российский дипломат.

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что «страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка.

Ранее CNN сообщало, что официальный Вашингтон готовится эвакуировать граждан США с Украины в случае российского вторжения. Этот план разрабатывается Пентагоном. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена информирует Конгресс о том, как проходит подготовка американских властей к потенциальному вторжению.

