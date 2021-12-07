США приготовились эвакуировать граждан с Украины после «вторжения» России

Официальный Вашингтон готовится эвакуировать граждан США с Украины в случае российского вторжения. Об этом пишет телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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Этот план разрабатывается Пентагоном. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена информирует Конгресс о том, как проходит подготовка американских властей к потенциальному вторжению.

Источники CNN подчеркнули: пока официальным лицам США неизвестно, действительно ли российские власти намерены вводить войска на территорию Украины. Однако американская сторона уже наблюдает «огромное сосредоточение сил» рядом с российско-украинской границей.

При этом США вместе с Европейским союзом уже выработали меры экономического характера против России на случай ее вторжения на Украину. По мнению представителя американской администрации, эти меры нанесут значимый и серьезный ущерб российской экономике.