ЦИАН обвинили в дискриминации русских

Российские пользователи сайта ЦИАН отреагировали на решение сервиса запретить выражать в объявлениях дискриминационные взгляды. Новые правила вызвали возмущение некоторых россиян, которые в социальных сетях обвинили сервис в дискриминации русских.

Пользователи начали начали ставить негативные оценки приложению ЦИАН в Google Play. Свое недовольство новыми правилами возмущенные арендодатели начали высказывать и в соцсетях. Комментаторы решили бойкотировать сервис, объяснив это ущемлением прав арендодателей, русофобией и дискриминацией славян.

— Твоя Разваристая Греча (@i_da_grechechka) 06 декабря 2021, 23:34

Новость о запрете дискриминации в объявлениях появилась и в националистических пабликах. Подписчики таких сообществ, как «Типичный многонационал», «Забавные левые обиженки» и «Русский националист», присоединились к осуждению политики ЦИАН. Комментаторы правого толка даже предположили, что компания ввела новое правило после выхода на IPO (первичное публичное размещение акций) в Нью-Йорке.

«ЦИАН месяц назад вышел на IPO в Нью-Йорке по цене $16 за акцию(капитализация чуть больше $1 млрд), сейчас они торгуются уже по $14,88 за акцию. <...> ЦИАН видимо думал, что такой широкий жест очень оценят зарубежные фонды, которые должны броситься покупать акции убыточного бизнеса», — написала администрация паблика «Типичный многонационал».

Тем не менее значительная часть пользователей отнеслась к изменениям положительно. Комментаторы поблагодарили сервис за правила, которые помогают борьбе с ксенофобией в России. Некоторые пользователи усомнились, что такая меры принесет результаты. По их мнению, арендодатели найдут новые способы дискриминировать людей другой этничности.

О новых правилах платформы ЦИАН стало известно 6 декабря. Под запретом теперь будут объявления, в которых сдача квартирам возможна «исключительно славянам». Сервис дал возможность исправить уже опубликованные объявления до 1 февраля 2022 года.