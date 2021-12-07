Стали известны подробности о задержанном за подготовку теракта в Москве

Ученик московской школы №1297 рассказал «Ленте.ру» о жизни 18-летнего россиянина, задержанного в подозрению в подготовке теракта в учебном учреждении.

Ранее стало известно, что 6 декабря полицейские задержали на подходе к 1297-й школе молодого человека, у которого при досмотре обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Он привлек внимание силовиков, сообщив накануне в соцсети о том, что готовит в школе теракт.

«У него всегда дурная слава была в школе, часто всякую дичь творил, барыжил снюсом, буянил, с учителями конфликтовал, ломал всякое», — рассказал Андрей С.

По словам учащегося, на задержанного молодого человека многие жаловались, так как он часто приставал к ученикам. «Ему повод особо не нужен был. Некоторые гнобили его за это, наверное, поэтому он на такое и пошел», — отметил Андрей.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что задержанный за подготовку теракта и до этого приносил в школу ножи, и охарактеризовал его как «типичного гопника с района».