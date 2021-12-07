На Кубани решили открыть обсерваторы для туристов из-за омикрон-штамма

Власти Краснодарского края решили при необходимости открыть обсерваторы для прибывающих туристов из-за возможного распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы региона.

«Мы должны быть готовы при его выявлении (омикрон-штамма — прим. «Ленты.ру») в течение суток открыть обсерваторы в городах с международным сообщением. Главы Краснодара, Сочи и Анапы, внесите предложения по возможным местам их развертывани», — заявил вице-губернатор Игорь Галась на заседании оперативного штаба.

По словам замминистра здравоохранения Кубани Ирины Вязовской, в настоящий момент в регионе не выявлено ни одного случая заболевания новым штаммом.

Ранее 6 декабря в России подтвердили первые два случая заражения новым омикрон-штаммом коронавируса у туристов, прилетевших из ЮАР. Уточняется, что ранее пациенты сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным.

Всех граждан, которые возвращаются из ЮАР и пограничных стран, тестируют на границе в момент прилета, после чего помещают в специальные обсерваторы, где они находятся под наблюдением врачей.

