Песков прокомментировал время начала переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «Первому каналу» время начала переговоров Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, фрагмент записи приводит Telegram-канал «Пул №3».

В ответ на вопрос, для кого из президентов выбранное время переговоров удобнее — для Байдена (10 часов утра) или для Путина (6 часов вечера), Песков ответил: «Шесть часов для Путина — это не вечер. Это середина рабочего дня».

Официальный представитель Кремля добавил, что время начала саммита для российского президента «очень удобное».

Ранее время начала общения президентов Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеозвонка раскрыли в Белом доме. Видеозвонок состоится в закрытом для прессы режиме, перед беседой с Путиным у Байдена намечен только ежедневный разведбрифинг. В графике президента США больше нет других планов на 7 декабря.