Раскрыто время переговоров Байдена и Путина

Белый дом: видеозвонок лидеров Байдена и Путина запланирован на 18:00 по Москве 7 декабря

В Белом доме раскрыли время видеозвонка президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он запланирован на 18:00 по Москве 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на график, распространенный американской администрацией.

Отмечается, что видеозвонок лидеров двух стран состоится в закрытом для прессы режиме. Кроме того, сообщается, что перед беседой с Путиным у Байден намечен только ежедневный разведбрифинг. В графике президента США больше нет других планов на 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Байден пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным. Американский лидер проведет с коллегой консультации и сообщит об итогах беседы с российским президентом.

6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с Зеленским. Стороны договорились и дальше действовать «совместно и скоординированно».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.