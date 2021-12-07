Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану оружие

Министр обороны Украины в ноябре просил у главы Пентагона Ллойда Остина расширить поставки оружия, в том числе за счет комплексов вооружений, которые США предназначали для поставок в Афганистан. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Подробный список оружия, который был впервые представлен Резниковым Остину в середине ноября, и о котором ранее подробно не сообщалось, включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы», — говорится в публикации.

Издание, ссылаясь на представителя Минобороны Украины, отмечает, что Киев предполагал получить часть техники, которую планировали направить в Афганистан до прихода там к власти движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). Речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17 и боеприпасах.

Foreign Policy пишет, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты усиления вооруженных сил Украины на случай якобы возможного российского вторжения, в том числе за счет поставок вооружений, не включенных в список главы Минобороны Резникова.

Ранее стало известно, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби усомнился в том, что якобы планирующееся вторжение России на Украину является неизбежным. Однако он добавил, что Вашингтон с переживаниями следит за ростом числа российских военных у границ с Украиной, не имея никаких данных об их намерениях.

