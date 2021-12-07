Мужчина узнал о прошлом девушки и усомнился в желании жениться на ней

Мужчина собирался предложить возлюбленной выйти за него замуж и обнаружил, что его будущая невеста была порнозвездой. Об этом сообщает издание The Sun.

37-летний мужчина анонимно обратился в рубрику психологической помощи The Sun «Дорогая Дейдре», названную в честь автора статей о сексе Дейдры Сандерс. Он рассказал, что собирался сделать предложение 32-летней возлюбленной. Однако недавно один из ее бывших любовников прислал ему в Facebook сообщение со ссылкой на БДСМ-раздел сайта для взрослых, в котором, как оказалось, фигурировала его подруга. «Он нашел меня, когда просматривал профиль ее сестры. Моя девушка вообще не пользуется соцсетями», — отметил мужчина.

По словам автора обращения, девушка всегда говорила, что в какой-то момент ее бывший возлюбленный напишет ему, потому что от него вечно одни проблемы. Вдобавок она молчала каждый раз, когда ее расспрашивали о прошлом. В конце концов, мужчина посмотрел видео — на них он узнал возлюбленную и усомнился в желании жениться на ней.

«Видеть, как она занимается сексом с другими мужчинами и женщинами, было ужасно, но я как идиот продолжал смотреть все это. Я сообщил ей обо всем, как только она вошла в квартиру после работы, и по ее реакции сразу понял, что ее бывший говорил правду. Она умоляла меня не смотреть видео и сказала, что хочет оставить все это в прошлом», — заявил он.

Девушка пояснила, что ей нравилось участвовать в съемках, но после этого она начала ощущать давление со стороны экс-партнера — он заставлял ее сниматься чаще. Девушка переживала, что не сможет найти другую работу, однако в какой-то момент все же решила оставить такой образ жизни. Она рассталась с бойфрендом, бросила съемки и переехала в другой город.

Психолог Дидри ответила автору послания, что девушка предпочла быть с ним и дорожит отношениями. «Красочные детали чьего-либо прошлого редко улучшают ситуацию. Вы видели счастливое совместное будущее до этих видео и все еще можете достичь его, но придется принять ее прошлое», — отметила она.

Ранее сообщалось, что бывшая порнозвезда из Глазго, Шотландия, пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами и рассказала о последствиях выбора профессии. Женщина считает, что привлекает не тех мужчин, с которыми могла бы быть счастливой.