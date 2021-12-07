В Германии отказались шантажировать Россию «Северным потоком-2»

Депутат бундестага ФРГ, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф отказался шантажировать РФ газопроводом «Северный поток-2», угрожая остановить проект в случае «вторжения» на Украину. Об этом он заявил в интервью Funke, передает Oldenburger Onlinezeitung.

Как отметил Ламбсдорф, дипломатические переговоры являются подходящим способом «не допустить усиления давления России на своих соседей». «Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями», — заявил политик Германии.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер признал, что останавливать газопровод «Северный поток-2» уже поздно. При этом он подчеркнул, что если после выхода из атомной энергетики до 2030 года Германия намеревается отказаться от угля, то ее потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.