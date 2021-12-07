Стала известна возможная причина стрельбы в московском МФЦ

Возможной причиной, по которой бывший военный Сергей Глазов открыл стрельбу в московском МФЦ, мог стать конфликт с ГБУ «Жилищник» Рязанского района. Об этом стало известно изданию Znak.com от источника в МВД.

По словам собеседника издания, конфликт начался из-за того, что Глазову перекрыли канализационные стояки. «У "Жилищника" давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», — рассказал он. По информации источника, подобных заглушек на канализационных стояках в этом доме несколько. На данный момент оперативные сотрудники проверяют дом, где жил стрелок.

Ранее мать стрелка рассказала о нем и назвала его спокойным. По ее словам, мужчина окончил военную академию, дослужился до подполковника. После этого его послали в Малайзию, где он пробыл больше года. Из командировки он вернулся в 2009 году и сразу же захотел уйти из армии. Последнее время он жил один.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. После он достал оружие и открыл стрельбу. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).