Мать стрелявшего в МФЦ Москвы рассказала о жизни сына

Мать мужчины, который устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», рассказала о нем и назвала его спокойным. Ее слова приводит Telegram-канал «112».

«Вчера звонила, позавчера, не подходит к телефону и все. Эсэмэску посылаю, не отвечает. Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда? Он спокойный, всегда учился на одни пятерки», — сказала женщина.

По ее словам, мужчина закончил военную академию дослужился до подполковника. После этого его послали в Малайзию, где он пробыл больше года. Из командировки он вернулся в 2009 году и сразу же захотел уйти из армии. Последнее время, по словам матери, он жил один.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски. После он достал оружие и открыл стрельбу.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места стрельбы. На кадрах видно, как сотрудники следственной бригады осматривают место преступления, снимают отпечатки пальцев с предметов.