Шушкевич назвал истинные причины встречи с Ельциным в Беловежской пуще

Шушкевич: истинной причиной встречи с Ельциным в Беловежской пуще были переговоры по газу

Истинной причиной конференции в Беловежской пуще были переговоры с РСФСР по поставкам нефти и газа в Белоруссию. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Станислав Шушкевич в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Шушкевич объяснил, что пригласил президента РСФСР Бориса Ельцина именно туда потому что считал, что он не откажется посетить базу отдыха «Вискули», которая ранее находилась в ведении Политбюро ЦК КПСС.

«Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы», — признался политик. Инициаторами встречи он назвал себя и главу совета министров Белоруссии Вячеслава Кебича. «Иначе мы заморозили бы наших граждан. Мы все время искали индивидуальной встречи с Ельциным», — рассказал бывший глава Верховного Совета Белоруссии.

При этом Шушкевич подчеркнул, что изначально собравшиеся в Беловежской пуще лидеры не собирались принимать решение о прекращении существования СССР. «Но получалось, что мы опять должны кланяться в ноги Горбачеву, чтобы он санкционировал решение Ельцина. Запутанная ситуация: мы вроде бы хотим, чтобы Горбачев нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог», —рассказал политик. По его словам, именно тогда появилось ощущение, что «можно все изменить».

Ранее Шушкевич заявил, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.