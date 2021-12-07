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Путин назвал беседу с Байденом протокольным мероприятием

Президент РФ Путин описал беседу с президентом США Байденом как протокольное мероприятие
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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал свою предстоящую беседу с президентом США Джо Байденом протокольным мероприятием. Об этом сообщает ТАСС.

Путин во время совещания по экономическим вопросам с правительством попросил кабинет министров ускорить рабочий процесс, так как ему еще нужно успеть на переговоры к американскому коллеге, которые состоятся в режиме видеозвонка в закрытом для прессы формате.

«Попросил бы компактно сегодня поработать, потому что у меня еще протокольное мероприятие через час», — обратился к участникам совещания Путин.

Видеозвонок президентов России и США запланирован на 18:00 по Москве 7 декабря. Во время переговоров Байден планирует подчеркнуть обеспокоенность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также указать на поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности.

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