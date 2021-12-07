Власти российского региона поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, ее слова передает ТАСС.

В пользу этого решения проголосовали 38 парламентариев, против — 8. Председатель заксобрания отметила, что депутаты направят в Государственную Думу несколько предложений по законопроекту, которые подготовили члены трех политических фракций областного заксобрания.

В частности, среди предложений присутствует возможность получения QR-кодов переболевшими, но не обращавшимися в больницу гражданами, которые имеют достаточный уровень антител, и лицами, привившимися за рубежом признанными в России вакцинами.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.