Россиянину удалось сбежать от избивавших его похитителей и сдать их в полицию

Двоих россиян задержали за избиение и похищение своего знакомого в Республике Саха

В Республике Саха (Якутия) по подозрению в похищении своего знакомого были задержаны двое россиян. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 ноября 25-летний обвиняемый уговорил своего друга помочь похитить 21-летнего молодого человека, с которым у него были личные счеты. Товарищ согласился, и в тот же день жертву похищения пригласили в салон автомобиля, чтобы поговорить. Там его сильно избили и некоторое время удерживали. В какой-то момент молодому человеку удалось отбиться от своих мучителей и сбежать. Он сообщил об этом полицейским, которые задержали подозреваемых.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека с применением насилия») УК РФ. Они на время расследования отправлены в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

21 ноября сообщалось, что в Москве водитель на Toyota Camry сбил пешехода на 1-й Владимирской улице и похитил его.