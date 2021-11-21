Россиянин сбил пешехода и решил похитить его

РЕН ТВ: в Москве водитель на Toyota Camry сбил пешехода и похитил его

Водитель похитил сбитого им пешехода в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев.

По информации агентства, инцидент произошел 1-й Владимирской улице на Востоке столицы. Водитель на Toyota Camry наехал на пешехода, после чего посадил его в машину и скрылся с места ДТП.

Похитителя и потерпевшего сейчас разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что в Адыгее водитель сбил подростка на зебре и подал на него в суд. ДТП произошло еще в сентябре. По словам очевидцев, автомобилист протащил 14-летнего школьника на своем капоте. Позже медики диагностировали у подростка многочисленные травмы. Ребенок восстанавливается до сих пор. При этом, родители пострадавшего школьника узнали о судебном иске случайно.

В начале ноября доставщик еды сбил ребенка на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге, пообещал родственникам финансово помочь с лечением и пропал, сбежав из России. Ребенок получил компрессионный перелом семи позвонков. 25-летний доставщик пообещал, что окажет материальную помощь, какое-то время был на связи, а узнав сумму лечения — 150 тысяч рублей — пропал.