В Петербурге доставщик сбил во дворе ребенка, пообещал помощь в лечении и пропал

Доставщик еды сбил ребенка на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге, пообещал родственникам финансово помочь с лечением и пропал, сбежав из России. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел еще 18 августа. Улукбек Ысмайылов сбил во дворе жилого дома восьмилетнюю девочку. Молодой человек предложил отвезти ребенка в ближайшую больницу. Бабушка пострадавшей согласилась, испугавшись, что скорая и полиция к месту ДТП будут ехать долго. Тогда второклассница еще могла самостоятельно передвигаться.

В медучреждении выяснилось, что ребенок получил компрессионный перелом семи позвонков. 25-летний доставщик пообещал, что окажет материальную помощь, какое-то время был на связи, а узнав сумму лечения — 150 тысяч рублей — пропал.

В итоге в полицию обратились только через 10 дней после аварии. Теперь в Следственном комитете (СК) уже три месяца не могут возбудить дело, поскольку виновник ДТП уехал из России. Девочке установлен тяжкий вред здоровью — она оказалась почти обездвижена.

8 ноября стало известно, что в подмосковном Дрожжино управлявший иномаркой Volkswagen Touareg 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, после чего испугался и сбежал. Уточнялось, что полиция его нашла.