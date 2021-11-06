Россиянка на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле

Фермерша на Toyota Land Cruiser Prado в Саратовской области насмерть сбила мальчика в поле

Женщина на внедорожнике в Саратовской области насмерть сбила 12-летнего мальчика в поле, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Авария произошла на удалении около восьми километров от поселка Красный Боец в Ершовском районе. Ребенок находился с матерью в поле на уборке урожая. Около 15:00 (в 14:00 по Москве) в субботу, 6 ноября, фермер на Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь задним ходом, наехала на школьника.

Владелица сельхозугодий доставила пострадавшего на своей машине в больницу, но врачи не смогли спасти мальчика, так как он получил множество травм. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В августе в Первоуральске Свердловской области пьяная женщина, не имеющая водительских прав, сбила человека. За руль она села вместе с четырехмесячным ребенком. 35-летняя россиянка решила съездить за продуктами. Пострадавшего госпитализировали.