В российском регионе водитель сбил подростка на «зебре» и подал на него в суд

В Адыгее водитель сбил подростка на пешеходном переходе и подал на него в суд

В Адыгее водитель сбил подростка на зебре и подал на него в суд, сообщается в Telegram-канале «Кубанские новости».

ДТП произошло еще в сентябре в ауле Новая Адыгея. По словам очевидцев, автомобилист протащил 14-летнего школьника на своем капоте. Позже медики диагностировали у подростка многочисленные травмы. Ребенок восстанавливается до сих пор.

Родители пострадавшего школьника узнали о судебном иске случайно. Первое заседание было назначено на 16 ноября, однако его перенесли. Новая дата еще не определена.

Ранее в подмосковном Дрожжино управлявший иномаркой Volkswagen Touareg 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. После ДТП школьник испугался и сбежал. Позже подростка вместе с родителями доставили в отдел полиции.