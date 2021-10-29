Матери сбитого ребенка вернут взысканные за ремонт поезда 400 тысяч рублей

«Росгосстрах» вернет взысканные 400 тысяч рублей матери сбитого поездом ребенка в Московской области. Об этом 29 октября со ссылкой на заявление представителя страховой компании пишет «Новая газета».

Инцидент произошел в ноябре 2019 года на станции Поварово в подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу в наушниках и не заметил приближающийся скоростной поезд «Ласточка». Подросток скончался еще до приезда скорой помощи.

Осенью 2021 года мать погибшего получила письмо от «Росгосстраха» с досудебным требованием. В нем говорилось, что страховой пришлось выплачивать РЖД сумму ущерба за поврежденный железнодорожный состав, и они потребовали эти деньги с потерявшей ребенка женщины.

В письме говорилось, что ей лучше заплатить эти деньги без судебного разбирательства, и содержались угрозы об увеличении суммы иска в суде, а также наложении взысканий на имущество. Мать испугалась и заплатила.

29 октября стало известно, что «Росгосстрах» откажется от претензии к семье подростка. В компании сообщили, что юристы уже определяют механизм возврата 400 тысяч рублей, ранее взысканных с матери погибшего.

«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания (…) может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека», — заявили в «Росгосстрахе».

16 октября сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и не заметила приближающийся поезд.