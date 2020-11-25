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Двух российских детей по дороге в школу сбил поезд

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Фото: Globallookpress.com

Двух детей, которые решили сократить путь в школу через железную дорогу, сбил поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Инцидент произошел в Оренбургской области.

Дети дождались, когда проедет поезд и пошли через рельсы в неположенном месте. Из-за сильного снегопада мальчики не заметили следующий подходящий поезд. Машинист пытался подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось. В результате аварии, один ребенок погиб на месте, другой — доставлен в больницу.

Ранее в Подмосковье поезд сбил стоящего на железнодорожных путях отца с маленьким ребенком на руках. Инцидент произошел 3 июня в районе Ивантеевки, на станции Детская Ярославского направления.

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