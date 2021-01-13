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Россиянин был зажат дверьми электропоезда и погиб

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пассажир электропоезда погиб на железнодорожной станции после того, как его зажало дверьми и протащило по платформе, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.

По данным следствия, 11 января электричка двигалась по маршруту «Конаково-Москва». В 22:50 на остановке «Березки дачные» мужчину зажало дверьми и потащило за поездом «в результате ненадлежащего визуального контроля за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы». От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту случившегося задержан помощник машиниста моторвагонного депо «Крюково». Его заподозрили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 2 статьи 263 УК). В ближайшее время россиянину будет предъявлено обвинение.

В ноябре поезд сбил двух детей, которые шли в школу через железнодорожные пути. Школьники не заметили электричку из-за сильного снегопада. В результате один ребенок погиб на месте, другой был госпитализирован.

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