Москвич случайно упал на рельсы и был спасен за секунду до наезда поезда

Сотрудник полиции московского метрополитена спас пассажира, который случайно упал на рельсы перед приближающимся поездом. Инцидент сняли камеры наблюдения, видео опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как человек идет по перрону, приближается к краю платформы и падает на рельсы. на него движется поезд. В его сторону бежит мужчина в форме и машет руками, призывая машиниста срочно тормозить. Буквально за секунду до наезда полицейский вытаскивает гражданина обратно на перрон, и мимо них проносится состав.

По информации канала, происшествие случилось на станции «Курская» Кольцевой линии. Свалившийся на рельсы россиянин позже пояснил, что из-за работы несколько дней почти не спал. Находясь в метро, он почувствовал себя плохо, из-за чего зашатался и упал.