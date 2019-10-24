Пассажир московского метро упал на рельсы и умер

Пассажир упал на рельсы в московском метрополитене и погиб. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на серой ветке метро.

О падении пассажира на рельсы ранее сообщалось в Twitter-аккаунте «Московское метро». «На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Савеловской" до "Алтуфьево" из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении. Из-за этого в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сейчас движение поездов на севере серой ветки восстановлено и вводится в график.

Похожий случай произошел в метро Москвы ранее, в сентябре. Тогда на станции «Университет» пассажир упал на рельсы и погиб под колесами поезда. Для извлечения человека на 10 минут снималось напряжение контактного рельса.

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