Россиянин упал под поезд в московском метро и умер

В московском метро на станции «Университет» пассажир упал на рельсы и погиб под колесами поезда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Инцидент случился около 11:15 мск. Для извлечения пассажира на 10 минут снималось напряжение контактного рельса», — сообщил собеседник агентства.

Спасти пассажира не удалось.

По информации агентства, из-за инцидента прервано движение от станции метро «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению к центру, в противоположном направлении поезда ходят с увеличенным интервалом.

В мае в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке. Неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».

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