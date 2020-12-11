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Российский водитель на ходу поджег микроавтобус с пассажирами и погиб

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@crimeainform / Telegram

В Крыму на Южнобережном шоссе загорелся микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали «Крыминформ» в правоохранительных органах в пятницу, 11 декабря.

«По предварительным данным, водитель машины заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость. Подробности происшествия сейчас выясняются», — отметил источник агентства.

На появившейся в сети видеозаписи можно увидеть, что на месте происшествия работают спасатели. Точных данных о числе людей, находившихся в автомобиле в момент возгорания, нет. По информации «Вести Крым», в машине была только жена водителя, ей удалось выбраться, получив серьезные ожоги.

Водитель сгоревшего автомобиля спастись не смог. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю подключилось к установлению обстоятельств происшествия.

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