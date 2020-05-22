Огонь вспыхнул в машине сбившего ребенка россиянина и помешал ему скрыться

Житель поселка Горячегорск в Красноярском крае сбил двухлетнего ребенка и попытался скрыться, однако ему помешал вспыхнувший в его машине огонь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, мальчик вместе с братьями шел по обочине к стоявшей неподалеку матери. По предварительным данным, в этот момент местный житель ехал по дороге на легковом автомобиле на высокой скорости. Он свернул с проезжей части и наехал на ребенка.

Водитель попытался скрыться, не сбрасывая скорость, однако успел проехать около километра, после чего автомобиль загорелся. Мужчине помогли выбраться очевидцы. Вызванные на место сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина был пьян. Кроме того, он никогда не получал водительские права, а автомобиль взял у знакомого из соседнего поселка.

На россиянина завели уголовное дело по части 2 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), а также шесть административных протоколов. Мальчика доставили в больницу и оказали необходимую медпомощь, его состояние неизвестно.

20 мая стало известно, что в Москве одна из самых дорогих моделей Mercedes на большой скорости врезалась в такси, протаранила несколько припаркованных машин и разбилась. После ДТП водитель скрутил номера и скрылся с места. По информации издания Baza, виновником аварии признали таксиста, который нарушил правила дорожного движения. Издание также добавило, что за рулем дорогого автомобиля находился бизнесмен Михаил Сумороков.

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