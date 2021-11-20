«Газель» насмерть сбила младенца в Новой Москве

ГИБДД: «Газель» сбила мать с детьми в Новой Москве, младенец скончался на месте

Автомобиль «Газель» наехал на маму с двумя детьми четырех лет и девяти месяцев в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram.

Инцидент произошел в 19:35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское. По предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части, по направлению движения транспорта. В результате наезда младенец, находившийся в детской коляске, скончался на месте ДТП. Мама и четырехлетний мальчик получили незначительные травмы.

Задержан 34-летний водитель. По информации прокуратуры, в момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов начала проверку. Материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее стало известно, что женщина на внедорожнике в Саратовской области насмерть сбила 12-летнего мальчика в поле. Ребенок находился с матерью в поле на уборке урожая. Около 15:00 (в 14:00 по Москве) в субботу, 6 ноября, фермер на Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь задним ходом, наехала на школьника.