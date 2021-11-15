В российском регионе пешеходы пытались помочь пострадавшему в ДТП и погибли

Четыре пешехода погибли в Ставропольском крае, пытаясь спасти человека, попавшего в аварию, передает управление ГИБДД России по региону, пишет РИА Новости.

В Георгиевском городском округе в понедельник, 15 ноября, около 18:30 водитель остановился у дороги из-за поломки автомобиля. Он вышел из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки на 314-м километре трассы Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды. Двигавшийся в попутном направлении водитель грузовика MAN не заметил его на дороге и, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль влево.

Он зацепил встречный Volkswagen Polo, съехал с дороги и опрокинулся на обочине. Свидетели аварии побежали помогать водителю большегруза. Четыре человека переходили проезжую часть в неустановленном месте. На них наехала Mazda. Все пострадавшие от полученных травм скончались на месте. Один из погибших по инерции отлетел на обочину и упал еще на двоих пешеходов. Они получили резаные и скальпированные раны.

На месте ДТП работает полиция. Личности погибших устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром. Автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с грузовиком Scania, который стоял на обочине.

