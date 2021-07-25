Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в российском регионе

В Астраханской области четыре человека погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

По его словам, авария произошла на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. Отмечается, что в результате ДТП легковой автомобиль полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием машины скорой помощи в Нижегородской области погибли два человека, еще пятеро пострадали. Инцидент произошел на трассе Линда — Городец — Заволжье: Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Qashqai. После столкновения Nissan отлетел на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациентку с переломами.

