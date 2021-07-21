Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

Смертельная авария произошла на девятом километре российской трассы, ведущей в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщает региональное управление МЧС в социальной сети «ВКонтакте».

Недалеко от города Амурск в Хабаровском крае грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковушкой «Тойота». В результате ДТП выжил только водитель грузовика. Его на месте осмотрели врачи скорой помощи и направили на дообследование в больницу. Во второй машине находились четыре человека. Детей среди них не было, уточняют спасатели.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля: он выехал на встречную полосу. Причины случившегося устанавливаются.

20 июля стало известно, что в Тюмени два человека сгорели заживо при столкновении автобуса и «Газели».