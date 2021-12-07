Рабинович предложил украинцам покупать дешевый товар и продавать дорогой

Вместо того, чтобы думать об интересах крупных держав, руководство Украины должно преследовать свою выгоду, считает депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Такой совет политик дал украинским властям в преддверии грядущей встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

«Пока мы не будем понимать, что правительство обязано покупать товар там где-то дешевле и продавать там где дороже, несмотря на название страны, в которой она покупает и продает, мы обречены. Все остальное — обман!» — заявил Рабинович. Текущую ситуацию в стране, когда политики ориентируются на США или Россию, он оценил как «национальное безумие».

«Обратите внимание на то, как мы вообще рассуждаем: что Украине ждать от встречи Байдена с Путиным? Мы — великие и сильные — ждем результаты переговоров президента США и России? Да это позор, что вообще так ставится вопрос!» — возмутился Рабинович рассуждениям украинцев о грядущей встрече. Политик уверен, что обе стороны преследуют собственные национальные интересы, а потому Украине нельзя ждать от переговоров хорошего исхода.

Рабинович посетовал, что украинцам приходится жить в ситуации, когда они зависят от зарубежных лидеров. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский тоже действует не самостоятельно, а по указаниям из Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания страны от встречи Байдена и Путина. Он предположил, что Байден подаст «четкие сигналы», чего ожидать от стран Запада, если Россия «пойдет на военную операцию» против Украины.