Сбросившая 35 килограммов актриса показала фигуру на фото в купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость снялась в полный на фоне океана. Она позирует в ярко-оранжевом слитном купальнике с деталями в виде черных молний в области декольте и пояса. Волосы Уилсон собраны в хвост, а образ дополнен солнцезащитными очками. Известно, что она отдыхает на острове на Фиджи.

Публикация набрала больше 236 тысяч лайков. Фанаты восхитились внешним видом актрисы в комментариях под снимком. «Ты — вдохновение. Очень горжусь», «Ты прекрасна в любом весе», «Невероятный образ! Этот цвет отлично на тебе смотрится», «Выглядишь потрясающе», «Ты постепенно становишься самой очаровательной женщиной в Instagram!» — высказывались они.

В ноябре Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.