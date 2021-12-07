Пожары в России назвали рекордно опасными для планеты

Аналитики программы наблюдения Земли Европейского союза Copernicus назвали пожары в Сибири одними из рекордно опасных для планеты. Специалисты пришли к выводу, что возгорания в России, США и Турции привели к максимальному за почти 20 лет уровню загрязнения атмосферы выбросами, передает CNBC.

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По оценкам Copernicus, в 2021 году эмиссии углекислого газа от возгораний во всем мире впервые с 2003 года достигли 1,76 миллиарда тонн — почти вдвое больше, чем все выбросы в Германии. Во многом такой уровень вреда для окружающей среды, по мнению экспертов, связан с лесными пожарами в Сибири, Турции, Тунисе и Западной части США. В NASA отметили, что впервые дым от возгораний в России преодолел три тысячи километров и достиг Северного полюса, а смог от пожаров в США пересек Атлантический океан и дошел до Европы.

Аналитики Сopernicus пояснили, что на возникновение длительных очагов возгорания повлияли климатические изменения — 2020 и 2021 годы стали одними из самых жарких и засушливых за всю историю наблюдений. Благоприятные условия для пожаров создали высокие температуры, сильные ветры и другие экстремальные погодные явления.

Площадь пожаров в России также назвали рекордной. По данным Greenpeace, масштаб горения лесных массивов в Сибири оказался больше, чем в других странах мира. Регион охватили более 170 пожаров, огонь уничтожил 20,7 тысячи квадратных километров леса — показатель в 10 раз превышает ущерб от пожара «Дикси» в Калифорнии. По оценкам экспертов, возгорания в Сибири в 2021 году оказались сильнее, чем вместе взятые возгорания в Греции, Турции, Италии, США и Канаде.