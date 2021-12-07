Белоруссия заявила о способности в союзе с Россией противостоять любому давлению

Белоруссия и Россия вместе способны противостоять любому внешнеполитическому давлению, уверен премьер-министр республики Роман Головченко. Слова главы белорусского правительства передает ТАСС.

«Инициаторы санкций против Белоруссии не достигнут целей, когда за ней стоит союзник в лице России», — заявил Головченко. В союзе с Россией страна может выдержать любые трудности, считает он.

В условиях «беспрецедентного» давления со стороны Запада, в Белоруссии негативное воздействие ощущается острее из-за ее небольших размеров, считает Головченко. Но зато страна чувствует «за спиной» помощь со стороны России, добавил премьер-министр.

Соображения по поводу успехов совместного противостояния России и Белоруссии давлению со стороны Запада Головченко высказал на встрече с российским губернатором, главой Башкирии Радием Хабировым.